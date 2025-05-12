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Осужденный экс-мэр Махачкалы попросил улучшить условия в колонии

Пожизненно осужденный экс-мэр Махачкалы Амиров попросил улучшить условия в ИК-6
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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Бывший глава Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненное наказание в исправительной колонии (ИК) №6 «Черный Дельфин» по делу об организации убийства сотрудника Следственного комитета и подготовке к покушению на своего политического оппонента, подал десятки исков, в которых просил улучшить условия в колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Иски разного рода Амиров начал подавать спустя два года после заключения, в 2017 году. Все его прошения связаны с условиями содержания или трудностями из-за инвалидности, бывший чиновник прикован к коляске.

В одном из первых заявлений Амиров просил признать незаконным решение администрации ИК о постановке его на профилактический учет как склонного к совершению побега, суицида и членовредительства, изучающего, пропагандирующего и исповедующего экстремистскую идеологию.

Также экс-чиновник оспаривал изъятие у него ряда продуктов питания и снижение объема дополнительных передач с лечебным питанием (овощи, фрукты, кисломолочные продукты, сыр).

Кроме того, Амиров просил предоставить ему спортивный инвентарь и радиоприемник, оспаривал изъятие часов и самодельных гантелей. Также мужчина жаловался на то, что оборудование камеры и колонии совсем не приспособлено под инвалида-колясочника.

В удовлетворении исков Амирову было отказано. В общей сложности было подано несколько десятков заявлений, последнее из которых — осенью 2024 года.

Ранее суд изъял у пожизненно заключенного экс-мэра Махачкалы Амирова имущество на 5 млрд рублей.

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