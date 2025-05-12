Россиянам объяснили, какой кефир самый полезный

Кефир — один из самых полезных ферментированных продуктов, богатый пробиотиками, витаминами и минералами. Но как выбрать по-настоящему качественный кефир? Ирина Попкова, практикующий нутрициолог, медицинский и научный редактор, эксперт компании Biogenа, рассказала «Газете.Ru», на что стоит обратить внимание.

Главный критерий — натуральность.

«Полезен любой кефир, если он натуральный. В составе должны быть только молоко и закваска на кефирных грибках (кефирный грибок — комбинация нескольких микроорганизмов — молочнокислых палочек, стрептококков, дрожжей, уксуснокислых бактерий). Лучше избегать продуктов с добавками, загустителями и консервантами. Срок годности — не более 14 дней», — объяснила она.

Также, по ее словам, трехдневный кефир приносит максимум пользы.

«На 3-й день ферментации кефир достигает пика пробиотической активности. В этот период в нем максимальная концентрация полезных бактерий, которые поддерживают микробиом кишечника и укрепляют иммунитет», — сказала эксперт.

Третий важный момент — жирность не имеет значения.

«Кефир любой жирности полезен, даже 3,2%. Молочные жиры не мешают похудению, а, напротив, способствуют сытости и усвоению жирорастворимых витаминов. Оптимальная порция — 250–300 мл в день», — рассказала нутрициолог.

Наконец, если вы покупаете кефир на рынке, всегда спрашивайте сертификаты качества продукции. Это гарантия безопасности.

Кефир полезен не только для пищеварения. Согласно исследованиям, он также помогает снижать артериальное давление и уровень сахара в крови, обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами.

«Кефир — мощный функциональный продукт с доказанными противовоспалительными, антимикробными и метаболическими свойствами. Его регулярное употребление может улучшить здоровье желудочно-кишечного тракта, иммунитет и снизить риск хронических заболеваний. Этот продукт отлично подходит тем, кто хочет снизить и контролировать вес. Однако важно выбирать натуральный кефир с коротким сроком хранения», — резюмирует Попкова.

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