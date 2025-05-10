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Боксерша из Подмосковья победила на международном турнире

Подмосковная спортсменка стала победителем международного турнира по боксу
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Спортсменка из Московской области Ксения Вишневская заработала золотую медаль на IX международном турнире по боксу Juniors Nations Cup в Сербии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что Вишневская победила в весовой категории 48 кг, победив в финале единогласным решением судей россиянку Дарью Гаврину.

По итогам турнира сборная России заняла первое общекомандное место.

IX Международный турнир по боксу Juniors Nations Cup проходил с 30 апреля по 4 мая в городе Врбас (Сербия). В нем приняли участие 65 спортсменов из 10 стран, среди которых Сербия, Румыния, Македония, Чехия, Казахстан, Россия и другие.

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