Боксерша из Подмосковья победила на международном турнире

Спортсменка из Московской области Ксения Вишневская заработала золотую медаль на IX международном турнире по боксу Juniors Nations Cup в Сербии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что Вишневская победила в весовой категории 48 кг, победив в финале единогласным решением судей россиянку Дарью Гаврину.

По итогам турнира сборная России заняла первое общекомандное место.

IX Международный турнир по боксу Juniors Nations Cup проходил с 30 апреля по 4 мая в городе Врбас (Сербия). В нем приняли участие 65 спортсменов из 10 стран, среди которых Сербия, Румыния, Македония, Чехия, Казахстан, Россия и другие.