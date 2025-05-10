Костромской подросток «спасал» накопления бабушки и оставил ее без денег

В Костромской области подросток поверил, что спасает бабушкины сбережения, и перевел мошенникам 365 тысяч рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась пенсионерка. Женщина сообщила, что пошла в магазин и обнаружила, что на ее карте нет денег. Выяснилось, что к краже средств случайно оказался причастен внук пожилой женщины.

С подростком связались неизвестные и сообщили, что они представляют «центр безопасности». Аферисты убедили несовершеннолетнего в том, что накопления его бабушки в опасности, и убедили мальчика продиктовать данные банковской карты пенсионерки и поступившие на ее телефон СМС-сообщений. На следующий день подростку позвонили лжесиловики, под угрозой несуществующей уголовной ответственности подросток перевёл деньги на неизвестный счет. Общий ущерб составил 365 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Воронеже 14-летний подросток решил спасти родителей от «ареста» и отдал мошенникам почти 2 млн рублей. Неизвестный позвонил школьнику и сообщил, что на его родителей якобы оформлен кредит для перевода денег за границу. Злоумышленники убедили подростка в возможном аресте семьи, после чего потребовали перевести все сбережения на «безопасный счет». Школьник поверил преступникам и отправился в торговый центр, где по инструкциям аферистов через банкомат перевел деньги, которые остались у родителей от продажи машины.

Ранее барнаульская школьница помогла мошенникам оформить кредит на мать.