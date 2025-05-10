В Екатеринбурге пьяный мужчина с топором гонялся за детьми

В Екатеринбурге в микрорайоне Сортировка неизвестный угрожал топором подросткам. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Безумный Екб».

Инцидент произошел во дворах домов по улице Пехотинцев. Очевидцы сняли на видео нетрезвого мужчину. Незнакомец угрожал подросткам топором и преследовал их.

Что стало причиной агрессивного поведения хулигана и обратились ли свидетели произошедшего в правоохранительные органы, — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Казани неизвестный мужчина предлагал детям деньги за прогулку с ним. Мать оставила двух 11-летних девочек и четырехлетнего сына у подъезда, чтобы взять из дома куртки. Пока женщина отсутствовала, к детям подошел незнакомец и завел с ними разговор. Когда несовершеннолетние попытались убежать, мужчина погнался за ними и предложил им прогуляться за деньги. По словам соседей, злоумышленник также преследовал других несовершеннолетних. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Астрахани неизвестный преследовал ребенка.