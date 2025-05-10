В Новосибирске родители забыли трехлетнюю дочь на набережной ночью

На набережной в Новосибирске нашли трехлетнюю девочку без родителей

В Новосибирске во время празднования Дня Победы потерялся трехлетний ребенок, девочка находилась на набережной поздно вечером без взрослых. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципальной аварийно-спасательной службы.

Инцидент произошел 9 мая поздно вечером, на Михайловской набережной был найден маленький ребенок без сопровождения взрослых. Трехлетнюю девочку обнаружили сотрудники аварийно-спасательной службы и передали ее родителям.

Жизни и здоровью малолетней ничего не угрожает. По данным местных СМИ, родители потеряли ребенка во время праздничных мероприятий.

До этого сообщалось, что в Омске воспитатели не заметили пропажу двоих детей из детского сада. По словам матери одного из воспитанников, двое трехлетних мальчиков сбежали с территории детсада и остались незамеченными. Беглецов нашли спустя полчаса, они не пострадали. По факту произошедшего детский сад проверила прокуратура, в адрес заведующего внесено представление.

Ранее в Мурино двое детей пролезли под воротами и сбежали из детсада.