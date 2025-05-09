«Бессмертный полк» в онлайн-формате собрал в своих рядах 2 млн человек

Более 2 млн человек из России и других стран примут участие в проекте «Бессмертный полк онлайн» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Сбера.

В этом году в проект добавили новые интерактивные возможности, среди которых отслеживание движения колонны, переключение потоков и другие. Также появилась функция «Связаться с потомком», которая позволяет передать свои контакты автору страницы героя.

В Сбере рассказали, что каждый третий участник проекта отредактировал и сделал фотографию своего героя цветной с помощью нейросети Kandinsky. Нейросеть помогла оживить исторические снимки героев.

Также в честь 80-летия Великой Победы Сбер опубликовал ролик «Помните» с ожившими архивными фотографиями героев.

Напомним, проект «Бессмертный полк онлайн» реализуется Сбером с 2020 года и за это время объединил миллионы участников, сделав память о героях Великой Отечественной войны частью цифровой культуры.