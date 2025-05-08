Ветеран Сталинградской битвы Борис Шапошников рассказал о роли России в борьбе с фашизмом

Россия – единственное государство, которое ставит себе задачу до конца бороться с фашизмом. Об этом в новом выпуске проекта «Откровенно с Татаркой» рассказал ветеран Великой Отечественной войны Борис Шапошников.

Участник Сталинградской битвы, награжденный орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, почетный гражданин Брянска, которому летом исполнится 101 год, рассказал Лилии Абрамовой о своих военных воспоминаниях.

«Фашизм был идеологией головорезов, которые своей жестокостью покорили почти всю Европу. Они не щадили ни стариков, ни детей. Была создана целая система концлагерей. Всем известно, что в войне против фашизма наша страна потеряла 27 млн человек, а на полях сражений погибли миллионы», — сказал он.

По его словам, сегодня эту человеконенавистническую идеологию возрождают на Украине.

«И теперь мы оказались в окружении тех, кто раньше считался дружественным, а теперь проявляет откровенную враждебность. Россия, пожалуй, единственное государство, которое ставит перед собой цель сохранения мира и борьбы с фашизмом до конца. Уверен, эта задача будет выполнена», — добавил он.

Кроме того, ветеран отметил, что Владимир Путин принял на себя очень сложную миссию — быть президентом России.

«Благодаря Путину Россия остается очень важным государством, оснащенным современным оружием. И может постоять за себя. Мне кажется, он очень активный. Он дает интервью, встречаясь со всеми. Он оценивает россиян активных, важных людей. Он ценит наших ученых, которые создают ракетное и ядерное оружие. Он каждый день обязательно поблагодарит трудовой коллектив какого-нибудь завода. Он обязательно благодарит тех, кто пускает новый крейсер», — сказал Шапошников.

По его словам, президент каждый день на слуху у всего народа.

«И дай бог ему силы, энергии, здоровья и дальше руководить нашей великой Родиной», — добавил ветеран.