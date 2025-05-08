По всей России в различных форматах провели акцию «Бессмертный полк»

Шествия «Бессмертного полка» запланированы более чем в 50 регионах страны

В 2025 году акция «Бессмертный полк» проходит в различных форматах, охватывая все регионы России. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

Массовые шествия запланированы более чем в 50 регионах страны. Портреты ветеранов украсят центральные улицы крупных городов и небольших поселков. В виртуальном пространстве фотографии участников войны и тружеников тыла сгруппированы по родам войск и представлены в онлайн-шествии.

Помимо традиционных мероприятий, активисты организуют автопробеги, воздушные полеты и акции на сельскохозяйственной технике. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге и Астраханской области состоялись масштабные автопробеги. В Ноябрьске активисты возложили цветы в память о павших защитниках Отечества.

В образовательных учреждениях проходят «Уроки мужества», торжественные линейки и творческие мероприятия. Участники рассказывают о боевых путях своих предков, демонстрируя портреты ветеранов.

Городские службы активно поддерживают акцию, размещая фотографии героев на общественном транспорте и спецтехнике. В Москве, Екатеринбурге и Костроме техника коммунальных служб и пожарных расчетов украшена изображениями фронтовиков. В сельских районах, например в Саратовской области, акции проводятся на тракторах и комбайнах.

Особое внимание уделяется воздушным акциям. В Пермском крае и Нижегородской области портреты ветеранов нанесены на фюзеляжи самолетов и вертолетов. На реках проходят сплавы с судами, украшенными фотографиями участников войны.

Проект «Бессмертный полк на передовой» подчеркивает значимость памяти героев для современных защитников страны. По всей России открыты «Стены памяти», где каждый может добавить портрет своего ветерана.