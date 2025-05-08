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Партия «Справедливая Россия» провела митинг у посольства Германии

Участники акции «Справедливой России» осудили искажение истории ВОВ
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Партия «Справедливая Россия – За Правду» (СРЗП) провела митинг у посольства Германии в Москве, сообщается на сайте партии. Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники акции держали плакаты с лозунгами: «ФРГ + Украина = коричневая чума», «Поход на Восток всегда заканчивается капитуляцией Запада», «Кто помнит историю, тот побеждает».

Поводом для протеста стала политика немецкого правительства, которую партия назвала «неонацистской». В заявлении СРЗП отмечается, что ФРГ поддерживает антироссийские режимы в Украине и Прибалтике, способствует пересмотру итогов Второй мировой войны и восхвалению нацистских преступников.

«Современные германские власти навязывают дух реваншизма, пытаясь оправдать преступления фашистов на территории СССР. Мы не допустим искажения истории!» — заявили организаторы митинга.

Участники напомнили, что более 14 млн советских граждан погибли от рук нацистов, а 70 тыс. населенных пунктов были уничтожены. Они осудили заявление МИД Германии о нежелательности присутствия российских официальных лиц на мероприятиях, посвященных Дню Победы, назвав это оскорблением памяти погибших.

«Мы верим, что в Германии еще есть силы, способные противостоять милитаризации и неонацизму. Но если Запад забыл уроки истории, Россия их напомнит», — подчеркнули в партии.

Организаторы призвали всех, кто выступает против возрождения фашизма, присоединяться к подобным акциям. Митинг прошел без инцидентов.

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