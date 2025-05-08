Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фестиваль «Россия — Моя история. Победа» может установить рекорд по охвату

К фестивалю «Россия — Моя история. Победа» присоединились Мариуполь и «Артек»
close
Пресс-служба Фонда гуманитарных проектов

Фестиваль «Россия — Моя история. Победа» может стать крупнейшим событием, объединяющим мультимедийные проекты и памятные мероприятия, сообщает пресс-служба Фонда гуманитарных проектов.

Отмечается, что проект охватил половину регионов страны, а его участниками станут десятки тысяч человек. В работе фестиваля задействованы мобильные исторические парки «Россия – Моя история», которые приезжают в регионы без стационарных площадок.

Передвижные комплексы оснащены современным оборудованием, позволяющим посетителям погружаться в историю через интерактивные стенды, документальные фильмы и 3D-реконструкции. С момента запуска в 2024 году мобильные парки приняли более 74 тыс. человек.

В этом году Фонд гуманитарных проектов совместно с Министерством просвещения запустил второй мобильный исторический парк, созданный к 80-летию Великой Победы. Сейчас он работает в международном детском центре «Артек». Первый автопоезд, путешествующий с февраля 2024 года, находится в Мариуполе.

Как уточнили в фонде, 9 мая гостей ждет специальная программа, включающая виртуальные экскурсии по знаковым местам Великой Отечественной войны. Так, посетители смогут увидеть Курскую дугу, Мамаев курган, Ржевский мемориал и другие памятники в шлемах виртуальной реальности. Также участники смогут управлять робособакой и играть в «Истории нашей Победы», созданную школьниками. Игра основана на панорамах 10 городов России, включая Донецк, Севастополь, Луганск и Ярославль.

Организаторы подчеркивают, что фестиваль сочетает уважение к прошлому с инновационными технологиями. По их мнению, это способствует формированию патриотизма и расширению знаний о истории страны у подрастающего поколения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами