Фестиваль «Россия — Моя история. Победа» может установить рекорд по охвату

К фестивалю «Россия — Моя история. Победа» присоединились Мариуполь и «Артек»

Фестиваль «Россия — Моя история. Победа» может стать крупнейшим событием, объединяющим мультимедийные проекты и памятные мероприятия, сообщает пресс-служба Фонда гуманитарных проектов.

Отмечается, что проект охватил половину регионов страны, а его участниками станут десятки тысяч человек. В работе фестиваля задействованы мобильные исторические парки «Россия – Моя история», которые приезжают в регионы без стационарных площадок.

Передвижные комплексы оснащены современным оборудованием, позволяющим посетителям погружаться в историю через интерактивные стенды, документальные фильмы и 3D-реконструкции. С момента запуска в 2024 году мобильные парки приняли более 74 тыс. человек.

В этом году Фонд гуманитарных проектов совместно с Министерством просвещения запустил второй мобильный исторический парк, созданный к 80-летию Великой Победы. Сейчас он работает в международном детском центре «Артек». Первый автопоезд, путешествующий с февраля 2024 года, находится в Мариуполе.

Как уточнили в фонде, 9 мая гостей ждет специальная программа, включающая виртуальные экскурсии по знаковым местам Великой Отечественной войны. Так, посетители смогут увидеть Курскую дугу, Мамаев курган, Ржевский мемориал и другие памятники в шлемах виртуальной реальности. Также участники смогут управлять робособакой и играть в «Истории нашей Победы», созданную школьниками. Игра основана на панорамах 10 городов России, включая Донецк, Севастополь, Луганск и Ярославль.

Организаторы подчеркивают, что фестиваль сочетает уважение к прошлому с инновационными технологиями. По их мнению, это способствует формированию патриотизма и расширению знаний о истории страны у подрастающего поколения.