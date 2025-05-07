Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин из ревности сжег машину бывшей возлюбленной

В Новокузнецке мужчина сжег машину бывшей возлюбленной
close
Global Look Press

В Кемеровской области мужчина из ревности сжег машину бывшей возлюбленной, ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает областное управление МВД.

Автомобиль Honda Accord загорелся во дворе многоэтажки дома на улице Тореза, огонь повредил капот машины. Эксперты установили, что причиной возгорания стал поджог. К совершению преступления оказался причастен бывший сожитель владелицы автомобиля.

В ходе обыска в доме 40-летнего подозреваемого обнаружили одежду и перчатки, в которых он совершил поджог. Известно, что мужчина ранее имел проблемы с законом и был судим. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Воронежской области мужчина из любопытства поджег автомобиль. Мужчина признался, что хотел провести эксперимент и проверить, загорится ли машина от колеса. Транспортное средство выбрал случайно, нашел пенопласт, подложил его под колесо и поджег. Увидев, что колесо расплавилось, но кузов не загорелся, он поспешил скрыться.

Ранее россиянин поссорился с близкими и устроил поджог из-за плохого настроения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами