Россиянин из ревности сжег машину бывшей возлюбленной

В Кемеровской области мужчина из ревности сжег машину бывшей возлюбленной, ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает областное управление МВД.

Автомобиль Honda Accord загорелся во дворе многоэтажки дома на улице Тореза, огонь повредил капот машины. Эксперты установили, что причиной возгорания стал поджог. К совершению преступления оказался причастен бывший сожитель владелицы автомобиля.

В ходе обыска в доме 40-летнего подозреваемого обнаружили одежду и перчатки, в которых он совершил поджог. Известно, что мужчина ранее имел проблемы с законом и был судим. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Воронежской области мужчина из любопытства поджег автомобиль. Мужчина признался, что хотел провести эксперимент и проверить, загорится ли машина от колеса. Транспортное средство выбрал случайно, нашел пенопласт, подложил его под колесо и поджег. Увидев, что колесо расплавилось, но кузов не загорелся, он поспешил скрыться.

Ранее россиянин поссорился с близкими и устроил поджог из-за плохого настроения.