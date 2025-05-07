Обезвредивший террориста в Дагестане полицейский ранее спасал людей

Ликвидировавший террориста в Дагестане 26-летний полицейский Мурад Магомедов и раньше спасал людей. Об этом сообщается в Telegram-канале ИА «Регнум».

Так, в июне 2024 года он вместе с напарником оказался под обстрелом во время нападения террористов на Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале. Тогда погибли 16 правоохранителей и несколько мирных жителей.

«Там была бойня, мы сменили утреннюю смену и попали под обстрел у кафедрального собора. Наш экипаж одним из первых приехал на место, в течение 10 минут. Мы с Мурадом и другими экипажами отстреливались от террористов», — рассказал его бывший напарник Магомед.

Кроме того, годом ранее полицейский стал свидетелем взрыва на АЗС в Махачкале. Тогда он помогал вытаскивать раненых и искал тела погибших. В больницы было доставлено 63 человека, включая 16 детей, еще 35 человек погибли.

«Физически мы не пострадали, но психологически эта трагедия наложила глубокий отпечаток. Столько погибших и раненых, я такого никогда прежде не видел. Я вышел из машины, кричу, вокруг темнота, и на мой голос выходит женщина с двумя детьми на руках. А у них осколочные ранения на лицах. Мы их сразу в машину гражданскую посадили и в больницу отправили», — приводит «Регнум» слова Магомеда.

Отмечается, что в ходе перестрелки в Дагестане пуля сломала Магомедову кость бедра, а в рукопашной схватке он получил три глубокие резаные раны лица и рук, а также сотрясение мозга. Несмотря на тяжелое ранение, полицейский нейтрализовал боевика, вырвав у него нож. После госпитализации ему наложили швы на резаные раны и стабилизировали состояние. Сейчас он идет на поправку.

По словам тети Магомедова, его молодые коллеги были готовы плакать от благодарности за его героизм.

«Все ждали, когда он очнется, и коллеги его, молодые патрульные ребята. Они стояли, плакали, получается, что Мурад их собой закрыл, спас буквально. Они были загнаны в угол, сами сказали, что если бы он этого боевика не остановил, то этот террорист и их тоже убил», — отметила она.

Женщина уточнила, что племянник редко рассказывал родным о своей работе и никогда не хвастался заслугами, сохраняя спокойствие даже после ранений.