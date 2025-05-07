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В Москве четырехлетний мальчик выпал из окна вместе с москитной сеткой

В Москве ребенок выжил после падения с третьего этажа
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Прокуратура Москвы

В Бирюлево устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего, ребенок выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Булатниковская. Четырехлетний мальчик находился под присмотром бабушки, в какой-то момент женщина отвлеклась. Ребенок забрался на подоконник, и выпал из окна вместе с москитной сеткой.

Пострадавший выжил, он госпитализирован. По факту произошедшего проверку проводит столичная прокуратура.

До этого сообщалось, что в Иркутской области сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства падения ребенка из окна. Двухлетний мальчик остался дома с отцом, но в какой-то момент мужчина ушел в другую комнату. Ребенок самостоятельно поднялся на подоконник и случайно выпал из окна. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего.

Ранее в центре Петербурга маленький мальчик выпал из окна, его не спасли.

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