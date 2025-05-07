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Волонтеры «Роснефти» благоустроили более 50 памятных мест к 80-летию Победы

Волонтеры «Роснефти» привели в порядок военные мемориалы по всей стране
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В преддверии празднования 80-летия Великой Победы волонтеры предприятий «Роснефти» обновили и благоустроили более 50 памятников, мемориалов, обелисков и захоронений героев Великой Отечественной войны в разных регионах России. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, в Москве сотрудники компании привели в порядок территорию у памятника работникам Московской нефтебазы, погибшим на фронтах войны. Здесь установлены новые каменные вазоны и цветники, а стену нефтебазы украсил мурал о вкладе нефтяников в победу.

В Самарской области волонтеры Новокуйбышевского и Куйбышевского НПЗ, Новокуйбышевской нефтехимической компании и Новокуйбышевского завода масел и присадок совместно с движением «ЭкоРавновесие» благоустроили сквер в поселке Кряж с памятником воинам, погибшим в годы войны. Также были проведены работы по обновлению Аллеи Победы, территории мемориала труженикам тыла и захоронений участников войны.

Башкирские активисты «Башнефти» вместе с участниками «Движения первых» в Ишимбае очистили территорию мемориала «Ишимбайским нефтяникам, павшим в боях за Родину». Участники акции вывезли более тонны мусора и покрасили бордюры.

В Краснодарском крае работники «РН-Краснодарнефтегаза» продолжили традицию ухода за памятниками жителям хутора 2-й Западный, уничтоженного фашистами в мае 1943 года. Также их силами приведены в порядок несколько других мемориалов в регионе.

В других регионах страны также прошли масштабные акции. Например, в Туапсе сотрудники НПЗ благоустроили памятник нефтепереработчикам и Парк Победы. В Орловской области оформлена цветочная клумба в виде георгиевской ленты на территории военно-исторического комплекса «Вяжи», а волонтеры Рязанской НПК благоустроили три памятных места.

В свою очередь, работники «РН-Сервис» провели масштабную волонтерскую инициативу по благоустройству военных мемориалов. Они привели в порядок памятники бойцам, умерших в госпиталях города Москвы и павшим воинам Кремлевского полка.

Во всех регионах мероприятия завершались торжественным возложением венков и минутой молчания.

Как подчеркнули в компании, «Роснефть» поддерживает проекты и инициативы, направленные на сохранение исторической памяти о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

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