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Судостроительный комплекс «Звезда» провел церемонию закладки 2 балкерных судов

Судоверфь «Звезда» присвоила двум судам имена Героев СССР
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Пресс-служба «Роснефти»

Накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне судостроительный комплекс «Звезда» присвоила двум судам имена «Мелитон Кантария» и «Михаил Егоров» — Героев СССР, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Эти балкерные суда перевозят сыпучие грузы. Они станут первыми в серии из пяти судов для перевозки угля, строящихся на ССК «Звезда». Длина балкерного судна составляет 229 м, а ширина – 34,5 м.

Напомним, Михаил Егоров и Мелитон Кантария - разведчики 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 1 мая 1945 года они водрузили над Рейхстагом красное знамя Военного Совета 3-й ударной армии, которое стало Знаменем Победы. За этот подвиг разведчики были удостоены звания Героев Советского Союза.

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