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Россияне назвали предпочтительные варианты празднования Дня Победы

Rambler&Co: 57% россиян назвали День Победы главным событием в году
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Евгений Биятов/РИА Новости

Большинство россиян (57%) считают 9 Мая главным праздником в году, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co, аналитики которого решили узнать, какие традиции Дня Победы важны для жителей России.

По данным опроса, 36% россиян воспринимают День Победы как важную историческую дату, а 2% — как семейную традицию.

Говоря о способах празднования, 33% респондентов сказали, что смотрят трансляцию парада и других мероприятий из дома, 24% проводят время со своими близкими, 19% организуют просмотр патриотического кино, а еще 15% принимают участия в шествиях.

Также 63% опрошенных рассказали, что у них есть родственники, которые прошли Великую Отечественную войну, у 29% родные погибли на фронте, у 5% нет прямых участников, но они берегут память о тех событиях.

Почти половина респондентов (48%) заявили, что особенно важно сохранить парад Победы и шествие «Бессмертного полка», 31% назвали истории ветеранов самым ценным, 4% — праздничные концерты, по 6% — возложение цветов и тематические выставки, а еще 7% — выступления в школах и вузах.

В ходе опроса 50% россиян заявили, что, по их мнению, молодежь осведомлена об истории Победы, 23% считают, что интерес к теме снижается. По мнению 12% опрошенных, современные подростки ничего не знают о войне.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 30 апреля по 5 мая 2025 года. Всего в нем приняли участие 31 921 интернет-пользователь.

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