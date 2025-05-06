В Екатеринбурге грабители украли семь телефонов из магазина

В Свердловской области задержали налетчиков на магазин по продаже телефонов, трое молодых людей украли семь дорогостоящих гаджетов. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в конце апреля в одном из торговых центров. В салон связи вошли двое молодых людей, третий остался на входе и наблюдал за происходящим. Грабители схватили с витрины несколько телефонов и попытались скрыться.

Одного из налетчиков скрутил сотрудник охраны ТЦ. Двоих его подельников сотрудники полиции задержали спустя несколько дней. Подозреваемыми в грабеже оказались жители Первоуральска и Дегтярска, старшему из них 27 лет, двум другим — 24 и 22 года. Все ранее судимы за различные преступления, включая разбои, кражи и причинение вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело, фигурантам может грозить по семь лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Якутии мужчина решил порадовать жену подарком и украл робот-пылесос. Мужчина вошел в торговый зал, снял с витрины пылесос, подошел к кассе самообслуживания и сделал вид, что оплатил товар. Убедившись, что сотрудники заняты и никто за ним не следит, он скрылся. Подозреваемого в краже задержали, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее вор-рецидивист обокрал магазин натуральных париков на 2,5 миллиона рублей.