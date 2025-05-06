Фельдшер из Нижнего Новгорода лишилась 3,4 млн рублей, «спасая» накопления

Жительница Нижнего Новгорода осталась без сбережений и оформила кредит в банке, поверив телефонным мошенникам. Об этом сообщает областное управление МВД.

В правоохранительные органы обратилась 23-летняя местная жительница, работающая фельдшером. Девушка сообщила, что в течение месяца общалась с неизвестными, которые оставили ее без сбережений. Аферисты под видом сотрудников налоговой инспекции и банка убедили потерпевшую в том, что ее накопления в опасности.

Поверив в уговоры преступников, девушка сначала перевела на указанные реквизиты 167 тысяч рублей своих сбережений, а затем оформила кредит на 2,7 млн рублей и также отправила их на неизвестный счет. Общий ущерб составил 3,4 млн рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Петербурге мошенники обманули блокадницу и убедили ее отдать 250 тыс. рублей. Аферисты позвонили женщине и представились сотрудниками полиции. Они убедили ее, что хотят помочь ей сохранить деньги и убедили передать наличные курьеру якобы для декларирования. В итоге пенсионерка передала неизвестному мужчине деньги возле подъезда дома, после чего «полицейские» перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 93-летний российский конструктор лишился 17,2 млн рублей из-за мошенников.