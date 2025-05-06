В Красногорске состоится конкурс театрального искусства

В Красногорске с 27 по 31 мая пройдет Х областной фестиваль-конкурс театрального искусства «За гранью софитов», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль будет посвящен теме «Победа соткана любовью», а центром внимания конкурса станут молодые актеры, хореографы и режиссеры.

Всего в конкурсе примут участие 33 коллектива из разных городов России.

Оценивать работы будет профессиональное жюри: заслуженный работник культуры Московской области Светлана Туманова, преподаватель театральных дисциплин Ирина Ткачева, заслуженный артист России Юрий Торсуев, актер, режиссер, педагог Олег Лабозин, российско-французский актер Оливье Сиу.

Фестивальные показы пройдут во Дворце культуры «Подмосковье», культурно-выставочном комплексе «Знаменское-Губайлово», Культурном центре «Красногорье», парке культуры и отдыха «Ивановские пруды» и Городском парке Красногорска. Все мероприятия фестиваля бесплатны для зрителей.