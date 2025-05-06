В Архангельске отец полтора года истязал семилетнего сына

Житель Приморского района Архангельской области предстанет перед судом по обвинению в истязании собственного сына, мужчина систематически избивал мальчика. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 25-летний обвиняемый с февраля 2023 года по август 2024 года наносил побои семилетнему сыну. Мужчина был недоволен поведением мальчика, применял к нему физическую силу и запирал его одного в бане.

Когда о происходящем в семье стало известно, школьника передали под опеку бабушки. В отношении отца было возбуждено уголовное дело об истязании, ему может грозить до трех лет лишения свободы. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Курске осудили опекуна, истязавшую девочку-инвалида. 51-летняя обвиняемая оформила опеку над девятилетней девочкой. Ребенок-инвалид нуждался в паллиативной помощи и не могла самостоятельно обслуживать себя. Опекун применяла к несовершеннолетней недопустимые методы воспитания — она избивала девочку, причиняя ей физические и психические страдания. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, ребенка поместили в социальное учреждение. Приговором суда фигурантке назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно.

Ранее в Приморье мать заподозрили в жестоком избиении трехлетней дочери.