Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Член ОП РФ предложил ужесточить наказание за распространение нелегальных вейпов

Член ОП РФ Гаспарян назвал продажи нелегальных вейпов настоящей эпидемией
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Эпизод в Хакасии с изъятием правоохранительными органами десятков тысяч нелегальных вейпов WAKA стал ярким свидетельством самой настоящей эпидемии. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

Он считает, что эта эпидемия охватила всю страну и за нее нужно сажать преступников в тюрьму.

«Нужно не штрафы брать, а прямо сажать! Слушайте, это же какая угроза здоровью. Черт его знает, что они в эту WAKA насовали, а потом в новостях опять: то взорвалась батарейка, то кто-то заболел», — рассказал Гаспарян «Газете.Ru.

Так, по данным Росалкогольтабакконтроля, из более 100 тыс. нелегальных вейпов, выявленных ведомством за 1 квартал 2025 года, не менее 70% не соответствовало требованиям безопасности. Отмечается, что в них обнаружили превышение допустимой концентрации никотина в 2-3 раза, а также присутствие в составе запрещенных веществ.

Ранее «Новые Известия» сообщили, что стоимость нелегальной партии вейпов, преимущественно марки WAKA, изъятых в Хакасии составила 1 млрд рублей, а для ее вывоза потребовались три грузовика КамАЗа.

Нелегальная продукция ввозилась из Восточной Азии под видом игрушек и электроники. При этом никакие проверки качества и безопасности продукции не проводились, а на нее наносилась поддельная маркировка. Товар распространялся через Telegram, а также службы доставки по Хакасии и другим российским регионам.

В целях пресечения волны распространения нелегальной продукции был проведен рейд по торговым точкам региона, по итогам которого выявили дополнительные партии нелегальных вейпов, опять же преимущественно WAKA.

Следствие продолжается, включая проверки в регионах России. «Новые Известия» сообщают, что в Москве также обнаружен склад одной из торговых сетей, где изъято 15 тысяч вейпов, более трети из которых — WAKA, что указывает на возможную связь с хакасскими поставками.

В текущий момент изъятая продукция проходит экспертизу для проверки опасных превышений концентрации никотина и на предмет наличия в составе жидкости запрещенных веществ. Планируется возбуждение дела по ст. 194 УК РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами