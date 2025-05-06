В Псковской области пес разодрал голову трехлетнему ребенку

В деревне Кола собака набросилась на трехлетнего ребенка и укусила его за голову. Об этом сообщает «78.ru».

Трехлетняя петербурженка приехала вместе с родителями в гости к родственникам в Псковскую область. Ребенок играл во дворе частного дома вместе с братом и увидел, как на прогулку вышли соседи с собакой.

Девочка подбежала к животному, чтобы погладить. Пес набросился на несовершеннолетнюю и укусил ее за голову. Пострадавшую с раной волосистой части головы госпитализировали, она находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Сочи перед судом предстанет владелец собак, которые напали на ребенка и искусали ему лицо. Владелец некоторое время не кормил питомцев, в день инцидента они сорвались с цепи, выбежали на улицу и покусали девятилетнего ребенка. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

Ранее в Таганроге 12-летнему школьнику наложили девять швов после нападения ротвейлера.