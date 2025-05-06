На Запорожской АЭС обсудили вопросы эксплуатации станции

Запорожскую АЭС подготовят к эксплуатации в режиме генерации по регламентам РФ

Запорожскую АЭС необходимо подготовить к эксплуатации в режиме генерации в соответствии со всеми нормами и регламентами атомной отрасли России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках совещания по вопросам эксплуатации станции, сообщает официальный Telegram-канал Запорожской АЭС.

По словам Кириенко, коллектив должен полностью обеспечить безопасность эксплуатации станции.

«На данный момент все шесть блоков ЗАЭС, как и прежде, находятся в состоянии «холодный останов». В этом году необходимо получить лицензию на эксплуатацию блока № 1 в соответствии с требованиями российского законодательства. А следом и на остальные блоки», — отметил Кириенко.

Он добавил, что документы на продление лицензии переданы в Ростехнадзор.

После совещания, Сергей Кириенко посетил несколько социальных объектов Энергодара, ремонтируемых за счет «Росатома».