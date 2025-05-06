Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Запорожской АЭС обсудили вопросы эксплуатации станции

Запорожскую АЭС подготовят к эксплуатации в режиме генерации по регламентам РФ
close
Кадр из видео/Telegram-канал «ЗАЭС. Официально»

Запорожскую АЭС необходимо подготовить к эксплуатации в режиме генерации в соответствии со всеми нормами и регламентами атомной отрасли России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках совещания по вопросам эксплуатации станции, сообщает официальный Telegram-канал Запорожской АЭС.

По словам Кириенко, коллектив должен полностью обеспечить безопасность эксплуатации станции.

«На данный момент все шесть блоков ЗАЭС, как и прежде, находятся в состоянии «холодный останов». В этом году необходимо получить лицензию на эксплуатацию блока № 1 в соответствии с требованиями российского законодательства. А следом и на остальные блоки», — отметил Кириенко.

Он добавил, что документы на продление лицензии переданы в Ростехнадзор.

После совещания, Сергей Кириенко посетил несколько социальных объектов Энергодара, ремонтируемых за счет «Росатома».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами