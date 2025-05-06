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В сервис «Защитим или вернем деньги» добавили новые сценарии мошенничества

Сервис «Защитим или вернем деньги» спас 1,2 млрд рублей клиентов Т-Банка
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Т-Банк и Т-Мобайл расширили действие бесплатного сервиса «Защитим или вернем деньги» на вымогательство и лжеинвестиции, сообщили в банке.

Т-Банк вернет деньги своим клиентам, если не сможет защитить их в этих и других случаях.

В компании отметили, что теперь клиенты защищены от 99% случаев популярным телефонных схем мошенничества в России. Это позволит спасти около 2,5 млрд рублей на счетах клиентов в год.

В экосистеме Тнапомнили, что сервис, запущенный в сентябре 2023 года, помог защитить 1,2 млрд рублей на счетах клиентов, а еще 12,3 млн рублей было выплачено тем, кого мошенники смогли обмануть.

Также в сервисе назвали самые популярные схемы телефонного мошенничества в России. Одной из них стали фейковые инвестиции, когда под видом финансовых экспертов мошенники рассказывают об уникальной схеме заработка. Людей убеждают зарегистрироваться в фейковом личном кабинете и перевести деньги на «брокерский счет».

Еще одной популярной схемой у мошенников стало вымогательство. В этих случаях мошенники убеждают, что у них есть компрометирующая информация на человека, например, чувствительная переписка. В этих случаях мошенники требуют деньги за свое молчание.

Часто мошенники выдают себя за сотрудников госорганов (полицейских, силовиков, сотрудников банков) и пугают людей, чтобы он назвал свои пароли. Еще одна популярная схема – лжеработа. В этом случае мошенники представляются сотрудниками крупных компаний и предлагают подработку с выгодными условиями. Мошенники предлагают созвониться с демонстрацией экрана и под разными предлогами просят показать реквизиты карты.

В Т-Банке сообщили, что одной из ключевых технологий сервиса является «Нейрощит», который во время разговора по звуковой волне определяет, является ли собеседник мошенником, предупреждает об опасности и разрывает диалог. Ежемесячно технологии идентифицируют около 62 млн звонков мошенников.

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