Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции похищают криптоинвесторов и отрезают им пальцы

Во Франции похищают криптоинвесторов и отрезают им пальцы, требуя выкуп
close
Gerard Bottino/Global Look Press

Французская полиция расследует серию похищений, связанных с криптовалютными инвесторами. В последнем случае нападавшие отрезали палец 60-летнему мужчине, требуя выкуп от его сына-миллионера. Об этом пишет The Guardian.

Мужчину похитили днем в четверг в 14-м округе Парижа, затолкав в фургон. Через два дня полиция освободила его в рейде на дом в пригороде Парижа, задержав пятерых подозреваемых 20–27 лет. Жертва, владевшая с сыном криптомаркетинговой компанией на Мальте, ранее получала угрозы. Нападавшие требовали €5–7 млн, но выкуп не был уплачен.

«Жертва — отец человека, сколотившего состояние на криптовалюте. Преступление связано с требованием выкупа», — заявили в прокуратуре.

В январе 2024 года сооснователь компании Ledger Дэвид Балланд был похищен в Центральной Франции. Ему также отрезали палец, требуя €10 млн в крипте. Девять подозреваемых находятся под следствием.

В декабре 2024 года в Нормандии обнаружили отца криптоинфлюенсера из Дубая: его выкрали, связали и облили бензином.

Ранее французский спецназ освободил похищенного соучредителя компании Ledger.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами