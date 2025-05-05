Во Франции похищают криптоинвесторов и отрезают им пальцы, требуя выкуп

Французская полиция расследует серию похищений, связанных с криптовалютными инвесторами. В последнем случае нападавшие отрезали палец 60-летнему мужчине, требуя выкуп от его сына-миллионера. Об этом пишет The Guardian.

Мужчину похитили днем в четверг в 14-м округе Парижа, затолкав в фургон. Через два дня полиция освободила его в рейде на дом в пригороде Парижа, задержав пятерых подозреваемых 20–27 лет. Жертва, владевшая с сыном криптомаркетинговой компанией на Мальте, ранее получала угрозы. Нападавшие требовали €5–7 млн, но выкуп не был уплачен.

«Жертва — отец человека, сколотившего состояние на криптовалюте. Преступление связано с требованием выкупа», — заявили в прокуратуре.

В январе 2024 года сооснователь компании Ledger Дэвид Балланд был похищен в Центральной Франции. Ему также отрезали палец, требуя €10 млн в крипте. Девять подозреваемых находятся под следствием.

В декабре 2024 года в Нормандии обнаружили отца криптоинфлюенсера из Дубая: его выкрали, связали и облили бензином.

Ранее французский спецназ освободил похищенного соучредителя компании Ledger.