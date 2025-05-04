Неизвестный бросил гроб в подъезде многоэтажки в Екатеринбурге

В Кировском районе Санкт-Петербурга жители многоэтажки нашли брошенный на лестничной клетке закрытый гроб. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел в жилом доме по улице Бажова, местные жители обнаружили в подъезде закрытый гроб. Очевидцы решили, что у кого-то из соседей похороны, но пугающая находка так и осталась стоять на лестничной клетке.

«Жильцы причастность к гробу отрицают. Никто не решился проверить, что там внутри, поэтому не ясно, прибит ли он гвоздями», — сообщает «Е1».

Местные жители обратились в правоохранительные органы, чтобы установить владельца гроба.

До этого сообщалось, что в Челябинске неизвестные выбросили цинковый гроб на территории больницы, он лежал рядом со входом в морг, причем неподалеку расположена пешеходная зона, где ходят дети и жители района. В региональном Министерстве здравоохранения предположили, что одна из ритуальных организаций города могла выбросить гроб, так как больница не имеет отношения к организации похорон.

Ранее подросток имитировал похороны матери, чтобы собрать деньги на обучение.