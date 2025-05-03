«Поезд Победы» прибыл в парк «Патриот»

Передвижной поезд-музей «Поезд Победы» прибыл в центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха министерства обороны «Патриот», сообщает пресс-служба ВОД «Волонтеры Победы».

Как отметила одна из посетительниц парка, проект произвел на нее большое впечатление.

«Мне было очень тяжело смотреть на это, большое впечатление производит вагон с ранеными, на это невозможно смотреть без слез», — сказала она.

По словам директора департамента культуры министерства обороны РФ Артема Горного, посетители «Поезда Победы» смогут своими глазами увидеть то, что пережили советские люди, которые победили фашистских захватчиков.

«Уверен, такие проекты нужно сохранять и развивать, передавая нашим детям, нашим внукам память о советских бойцах, которые подарили нам мирное небо», — сказал он.

Поезд пробудет в парке «Патриот» до 7 мая, а затем отправится в Москву.

Напомним, «Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде.