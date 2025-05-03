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В Ярославле пенсионерка меняла домофон и лишилась 3,2 млн рублей

В Ярославле пенсионерка лишилась накоплений, поверив в замену домофона
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Жительница Ярославля поверила мошенникам, которые предложили ей заменить домофон, лишилась всех накоплений и продала машину. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Мошенники связались с пенсионеркой под видом сотрудников компании по обслуживанию домофонов. Женщину убедили в необходимости замены устройства и выманили у нее личные данные.

Позже ей позвонила неизвестная женщина и сообщила, что мошенники взломали личный кабинет пенсионерки на портале «Госуслуги». Аферисты убедили пожилую женщину в том, что ее сбережения находятся в опасности и их необходимо перевести на «специальный» счет.

Обман продолжился через несколько дней, когда во время очередного звонка злоумышленники сообщили, что автомобиль, принадлежащий мужу потерпевшей, оформлен на другого человека. Для аннулирования предыдущего договора необходимо составить фиктивный договор купли-продажи и внести дополнительный залог. Вместе с супругом пенсионерка продала машину и также перевела деньги мошенникам. Общий ущерб составил 3,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее бухгалтер продала машину и отдала мошенникам более 1,8 млн рублей.

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