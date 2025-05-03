В Пензе мужчина напал на соседа из-за замечания о мусоре

В Пензе мужчина оставил мешки с мусором у двери и напал на соседа

Житель Пензы стал фигурантом уголовного дела из-за конфликта с соседом, мужчина едва не задушил потерпевшего. Об этом сообщает областное управление МВД.

Конфликт между соседями начался из-за оставленных на лестничной клетке мешков с мусором. Местный житель заметил неприятно пахнущие отходы около двери соседа и решил высказать ему свое недовольство.

В ответ на замечание сосед начал вести себя агрессивно, и в ходе возникшего спора схватил оппонента за шею и начал сжимать. Потерпевший обратился в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина избил соседа по коммуналке, пока тот спал. Инцидент произошел в Колпино. 53-летний владелец одной из комнат спал, но рано утром к нему ворвался сосед с его знакомым. Они выбили замок, а затем накинулись на сонного мужчину и принялись наносить побои прямо в кровати. Нападавшие украли восемь тысяч рублей, которые находились на видном месте, сняли смарт-часы и скрылись. В момент преступления они находились под действием наркотиков. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей.

Ранее в Тобольске мужчина забил соседа гвоздодером.