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На Камчатке школьница гуляла в лесу и заблудилась

На Камчатке нашли школьницу, заблудившуюся в лесу
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ГУ МЧС России по Камчатскому краю

В Петропавловске-Камчатском школьница пошла с друзьями погулять в лес и не смогла найти дорогу домой. Об этом сообщает краевое управление МЧС.

Инцидент произошел 2 мая в лесном массиве в районе улицы Бийской. Школьница пошла с друзьями на прогулку, потеряв приятелей она не смогла найти дорогу домой. Девочка не растерялась и обратилась в экстренные службы.

На поиски ребенка отправились спасатели, девочку искали несколько наземных групп, производился облет территории. В разговоре с ребенком был определен район поиска и даны рекомендации, как вести себя до приезда спасателей. Прибыв на место, специалисты включили сирену на автомобиле и по телефону ориентировали ребенка идти на звук. Девочка почти сразу вышла к спасателям. Медицинская помощь ей не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Омской области нашли живой пропавшую два года назад школьницу. Несовершеннолетняя находилась в розыске с сентября 2022 года, 15-летняя школьница сбежала из дома в поселке Индейка. Девочку искали два года, после очередного объявления о поиске ребенка в полицию обратился житель Москаленского района области и сообщил, что все это время пропавшая жила в его семье. Пенсионеры собирались удочерить девочку и заботились о ней.

Ранее две школьницы пошли в лес за подснежниками и заблудились на болотах.

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