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Выход игры GTA VI перенесли

Rockstar Games: GTA VI выйдет в мае 2026 года
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Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Релиз компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA) VI перенесли на 26 мая 2026 года. Об этом сообщил разработчик игры Rockstar Games на официальном сайте.

В письме авторы поблагодарили поклонников за терпение и добавили, что сожалеют об очередном переносе.

«Мы надеемся, что вы понимаете, что нам нужно дополнительное время, чтобы сделать игру на том уровне качества, которого вы ожидаете и заслуживаете», – говорится в опубликованном заявлении.

До этого релиз GTA VI был запланирован на осень 2025 года. Известно, что выход игры должен состояться на Xbox Series X|S и PS5.

GTA — серия компьютерных игр в жанре приключенческий боевик, созданная Дэвидом Джонсом и Майком Дейли. Действие игр происходит в США в вымышленных городах. С момента выхода первой части — в 1997 году — игра обрела популярность среди пользователей и критиков.

Ранее в GTA San Andreas из-за обновления Windows нашли 20-летний баг.

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