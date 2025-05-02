Выход игры GTA VI перенесли

Релиз компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA) VI перенесли на 26 мая 2026 года. Об этом сообщил разработчик игры Rockstar Games на официальном сайте.

В письме авторы поблагодарили поклонников за терпение и добавили, что сожалеют об очередном переносе.

«Мы надеемся, что вы понимаете, что нам нужно дополнительное время, чтобы сделать игру на том уровне качества, которого вы ожидаете и заслуживаете», – говорится в опубликованном заявлении.

До этого релиз GTA VI был запланирован на осень 2025 года. Известно, что выход игры должен состояться на Xbox Series X|S и PS5.

GTA — серия компьютерных игр в жанре приключенческий боевик, созданная Дэвидом Джонсом и Майком Дейли. Действие игр происходит в США в вымышленных городах. С момента выхода первой части — в 1997 году — игра обрела популярность среди пользователей и критиков.

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