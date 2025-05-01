Россиянин хотел развеселить полицейских и 50 раз позвонил в экстренные службы

В Еманжелинске полицейские задержали местного жителя за ночное хулиганство, мужчина звонил в экстренные службы, включал музыку и издавал неприличные звуки. Об этом сообщает УМВД Челябинской области.

Хулиган более 50 раз позвонил на телефоны экстренных служб за одну ночь, в том числе на номер «102». Никакой информации мужчина не сообщал, лишь издавал неприличные звуки и включал музыку. На требования прекратить звонки не реагировал.

Личность злоумышленника быстро установили, он объяснил свой поступок тем, что был пьян и хотел развеселить сотрудников скорой помощи и полиции. Суд своеобразный юмор не оценил и назначил хулигану 14 суток административного ареста.

До этого сообщалось, что в Уфе девушка выдумала похищение после вечеринки с друзьями. В день инцидента 16-летняя школьница распивала спиртные напитки в компании друзей. Позже россиянка ушла от компании и заблудилась во дворах. Спустя некоторое время она упала и травмировала руки, ноги и живот. После этого она позвонила матери и заявила, что неизвестные затолкали ее в багажник своей машины и увезли в гаражи. Позже девушка заявила, что выдумала похищение. В отношении школьницы возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе.

Ранее пенсионерка из Москвы помогла разоблачить и задержать телефонных мошенников.