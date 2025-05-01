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Россиянам раскрыли новые схемы мошенников в сфере туризма и садоводства

РИА Новости: мошенники активизировались в сфере садоводства к майским праздникам
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Depositphotos

Мошенники в преддверии майских праздников активизировались сразу в нескольких сферах, касающихся туризма, садоводства, свадеб и выпускных. Об этом сообщили РИА Новости эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Как рассказали эксперты, мошенники создают копии популярных туристических сервисов, меняя в названии одну букву. Кроме того, они предлагают россиянам якобы «горящие туры» со скидкой 50-70% или уникальные отели «только для своих» с возможностью забронировать без предоплаты.

Также с этого года появились «агенты», которые якобы продают билеты в два раза дешевле, чем у авиакомпаний. Жертве в итоге присылают фальшивый электронный билет.

Еще одна популярная схема обмана туристов — это срочная сдача домика. По словам экспертов, фото в таких объявлениях не соответствуют действительности. После получения предоплаты «хозяин» жилья пропадает.

Садоводам в свою очередь предлагают в соцсетях редкие сорта семян, а после оплаты присылают обычные семена или вообще ничего.

Мошенники обманывают и родителей выпускников. В мессенджерах могут приходить сообщения, что ребенок якобы не допущен к ОГЭ или ЕГЭ из-за отсутствия медсправки. В Народном фронте подчеркнули, что это ложь.

Кроме того, аферисты могут предлагать за дополнительную плату «красивые даты» для свадеб или эксклюзивные локации, которые уже заняты. Нередко россиянам предлагают скидки на банкет с требованием 100-процентной предоплаты.

До этого стало известно, что почти половина (45%) подростков в России не понимают, что такое кибербезопасность. 82% родителей считают себя ответственными за киберзащиту детей, причем 85% из них — женщины.

Ранее были названы самые популярные мошеннические схемы в WhatsApp.

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