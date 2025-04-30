Иностранец получил 9 лет колонии за отправку в колонию наркотиков в бритвах

В Пермском крае осудили мужчину, который отправлял наркотики в колонию

Губахинский городской суд вынес приговор в отношении 37-летнего мигранта, который передавал в колонию гашиш в ручках бритвенных станков. Об этом сообщает УМВД Пермского края.

По данным следствия, осужденный мужчина отбывал наказание в колонии и разработал план по доставке наркотиков в места заключения. Он связался со знакомым и предложил ему отправить посылку с запрещенными веществами.

Подельники договорились, что гашиш на территорию колонии переправят в тайниках, оборудованных в ручках одноразовых бритвенных станков. Когда передача поступила на пункт досмотра, сотрудники колонии обнаружили 32 свертка с веществом растительного происхождения, имеющим специфический запах. Представители исправительного учреждения сообщили о находке в полицию.

Эксперты установили, что вещество, находящееся в свертках, является наркотическим средством – гашиш общей массой более 22 граммов. Приговором суда организатору преступной схемы назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

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