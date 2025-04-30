Россиянин познакомился с девушкой в клубе и украл у нее полмиллиона рублей

Житель Бурятии после знакомства с девушкой в клубе украл у нее полмиллиона

В Улан-Удэ молодой человек познакомился с девушкой в ночном клубе и украл у нее деньги. Об этом сообщает МВД по Республике Бурятия.

С заявлением в полицию о краже 500 тысяч рублей обратилась 30-летняя жительница Улан-Удэ. Женщина рассказала, что в день кражи она познакомилась в ночном клубе с молодым человеком. Продолжить общение пара решила у нее дома, изрядно выпив, потерпевшая заснула.

Новый знакомый, осмотрев квартиру, обнаружил кошелек, в котором находилось 500 тысяч рублей. Горожанка длительное время копила их на расширение бизнеса. Забрав наличные, молодой человек покинул жилище. Подозреваемого в краже задержали, им оказался 19-летний ранее не судимый житель Улан-Удэ, потратить украденное он не успел. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Саратове юноша ограбил знакомую на первом свидании. Потерпевшая познакомилась в сети с молодым человеком, пара договорилась о свидании. Россиянка предложила 19-летнему юноше покататься на ее машине, во время прогулки он заметил в сумке приятельницы крупную сумму денег. Около часа ночи, когда пара проезжала по улице Дзержинского, злоумышленник схватил сумку с кошельком и убежал. Там, кроме 10 тысяч рублей, находились банковская карта, ключи от автомобиля и документы. Документы он выкинул, а деньги потратил на личные нужды.

Ранее альфонс знакомился с женщинами в сети и шантажировал их интимным видео.