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Яндекс Маркет запустил AI-ассистента на базе YandexGPT 5 Pro

В Яндекс Маркете появился чат с ассистентом на базе нейросети YandexGPT 5 Pro
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Shutterstock

В приложение Яндекс Маркета добавили чат с ассистентом на базе искусственного интеллекта (ИИ) YandexGPT5 Pro, сообщает пресс-служба сервиса. В сообщении также говорится, что это первое в России внедрение такой функции в маркетплейс.

Чат с AI-ассистентом поможет покупателям маркетплейса подобрать товары, сравнить их с аналогичными и сразу купить – без необходимости обращаться к другим источникам.

На данный момент AI-ассистент работает в бета-режиме, а чтобы его ответы становились лучше, им можно ставить лайки и дизлайки. Для запуска специалисты дообучили нейросеть YandexGPT 5 Pro на информации о товарах маркетплейса и отзывах пользователей. AI-ассистент уже умеет разбираться в характеристиках товаров, объяснять преимущества и предлагать альтернативные варианты.

Кроме того, пользователь может в чате спрашивать AI-ассистента о товарах на маркетплейсе и уточнять свои пожелания. В своих ответах ассистент учитывает предпочтения покупателя и выдает ему персонализированную подборку для заказа.

Специалисты маркетплейса отметили, что в будущем AI-ассистент сможет помогать пользователям обращаться в службу поддержки, собирать ребенка в школу и решать другие задачи.

Также Яндекс планирует запустить AI-ассистентов в Еде и Лавке. Последняя уже представила в тестовом режиме свою версию ассистента – она доступна уже части пользователей.

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