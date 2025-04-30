Необходимо анализировать и помнить историю российско-американских отношений, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн в рамках марафона «Знание.Первые», сообщается на сайте общества «Знание».

МакГоверн рассказал, что он около 60 лет следит за развитием отношений России и США.

Он отметил, что нельзя забывать о подвиге войск СССР и союзников над нацизмом.

«Скоро приближается 80-я годовщина победы союзных войск — СССР и союзников — над нацизмом. Должен вам сказать, я с горечью осознаю, что 27 млн советских граждан отдали свои жизни во время Второй мировой войны. Советский Союз нес основное бремя войны, а США в основном поставляли вооружение по ленд-лизу», — сказал он.

Также МакГоверн процитировал на русском языке стихотворение Николая Некрасова «Внимая ужасам войны…», а зал аплодировал ему стоя.

По его мнению, Россия и США могут достичь стабильных партнерских отношений.

«К сожалению, появляются медийные вбросы, которые выставляют вашу страну и президента Путина воплощением зла, и люди, такие как я, мой друг Оливер Стоун и многие другие, мы пытаемся рассказывать правду, и мы пытаемся оказывать влияние все больше и больше», — сказал он.

Федеральный просветительский марафон «Знание.Первые», посвященный 80-летию Великой Победы, проходит с 28 по 30 апреля и охватывает все федеральные округа страны, включая новые регионы.