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Экс-аналитик ЦРУ заявил о необходимости помнить историю

Экс-аналитик ЦРУ МакГоверн: нужно помнить историю отношений России и США
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Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Необходимо анализировать и помнить историю российско-американских отношений, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн в рамках марафона «Знание.Первые», сообщается на сайте общества «Знание».

МакГоверн рассказал, что он около 60 лет следит за развитием отношений России и США.

Он отметил, что нельзя забывать о подвиге войск СССР и союзников над нацизмом.

«Скоро приближается 80-я годовщина победы союзных войск — СССР и союзников — над нацизмом. Должен вам сказать, я с горечью осознаю, что 27 млн советских граждан отдали свои жизни во время Второй мировой войны. Советский Союз нес основное бремя войны, а США в основном поставляли вооружение по ленд-лизу», — сказал он.

Также МакГоверн процитировал на русском языке стихотворение Николая Некрасова «Внимая ужасам войны…», а зал аплодировал ему стоя.

По его мнению, Россия и США могут достичь стабильных партнерских отношений.

«К сожалению, появляются медийные вбросы, которые выставляют вашу страну и президента Путина воплощением зла, и люди, такие как я, мой друг Оливер Стоун и многие другие, мы пытаемся рассказывать правду, и мы пытаемся оказывать влияние все больше и больше», — сказал он.

Федеральный просветительский марафон «Знание.Первые», посвященный 80-летию Великой Победы, проходит с 28 по 30 апреля и охватывает все федеральные округа страны, включая новые регионы.

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