Сбер запустил цифровые проекты с ИИ в честь Дня Победы

Сбер представил цифровые проекты с ИИ для сохранения памяти о героях ВОВ

Сбер представил серию цифровых проектов с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), нацеленных на сохранение народной памяти о подвиге людей в годы ВОВ, сообщает пресс-служба банка.

Одним из таких проектов стала адаптация поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» под цифровой формат. Три главы поэмы представлены в формате иллюстраций, созданных с помощью нейросети Kandinsky. Пользователи смогут увидеть ожившие образы героев, а также создать персональную видео открытку.

Также в честь 80-летия Великой Победы Сбер представил песню «День Победы» на 20 языках народов, которые сражались в годы ВОВ против фашизма.

Еще одним цифровым проектом Сбера стала платформа «Бессмертный полк онлайн». В этом году Сбер обновил формат платформы и добавил несколько функций.