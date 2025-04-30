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Сбер запустил цифровые проекты с ИИ в честь Дня Победы

Сбер представил цифровые проекты с ИИ для сохранения памяти о героях ВОВ
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Unsplash

Сбер представил серию цифровых проектов с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), нацеленных на сохранение народной памяти о подвиге людей в годы ВОВ, сообщает пресс-служба банка.

Одним из таких проектов стала адаптация поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» под цифровой формат. Три главы поэмы представлены в формате иллюстраций, созданных с помощью нейросети Kandinsky. Пользователи смогут увидеть ожившие образы героев, а также создать персональную видео открытку.

Также в честь 80-летия Великой Победы Сбер представил песню «День Победы» на 20 языках народов, которые сражались в годы ВОВ против фашизма.

Еще одним цифровым проектом Сбера стала платформа «Бессмертный полк онлайн». В этом году Сбер обновил формат платформы и добавил несколько функций.

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