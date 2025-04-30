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Мигрант приставал к четырехлетнему мальчику на детской площадке в Петербурге

В Петербурге иностранец приставал к ребенку на детской площадке
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Shutterstock

В Невском районе Петербурга задержан 18-летний иностранец, которого подозревают в домогательствах в отношении маленького мальчика. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 35-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что на детской площадке во дворе дома на Советском проспекте неизвестный юноша приставал к ее четырехлетнему сыну.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 18-летний мигрант. Юноша приехал в Петербург в марте 2025 года на заработки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Воронеже суд вынес приговор иностранцу, который домогался 11-летней девочки. Школьница пошла на встречу с подругой, но по пути ее догнал незнакомец и стал трогать. Девочка решила, что это произошло случайно, и пошла дальше, но мигрант догнал ее и стал приставать снова. Спустя два дня мужчину задержали, им оказался иностранец, проживавший на территории России нелегально.

Ранее мигрант приставал к девушке в московском метро.

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