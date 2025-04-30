Россиянин избил знакомую табуретом и несколько дней не выпускал из квартиры

Житель Куйбышева предстанет перед судом по обвинению в избиении и незаконном лишении свободы знакомой. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 57-летний обвиняемый находился в своей квартире в компании знакомой. Между мужчиной и женщиной произошла ссора. Пьяный мужчина избил подругу табуретом, запер входную дверь и заснул. Спустя несколько часов, потерпевшая смогла выбраться из квартиры.

Спустя месяц мужчина снова встретил женщину на улице и пригласил ее в гости, 40-летняя потерпевшая согласилась и на несколько дней стала пленницей злоумышленника. По факту произошедшего были возбуждены три уголовных дела, фигуранту может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Оренбурге женщина получила молотком по голове во время первого свидания. 48-летняя пострадавшая познакомилась с 43-летним мужчиной в сети. В течение двух недель пара переписывалась, после чего новый знакомый пригласил женщину в гости. В какой-то момент между ними возникла ссора. Злоумышленник сначала схватил палку и ударил ею знакомую по шее, а затем взялся за молоток и несколько раз ударил женщину по голове. Пострадавшая госпитализирована. Нападавшего удалось задержать.

Ранее пьяный россиянин забил знакомую костылем в подъезде.