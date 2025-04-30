В Якутии мать получила 6 лет колонии за нападение на дочь с ножницами

В Якутске огласили приговор местной жительнице, которая изрезала ножницами взрослую дочь, пострадавшую удалось спасти. Об этом сообщает прокуратура Якутии.

По данным следствия, в ноябре 2024 года между пьяной матерью и ее 31-летней дочерью возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемая схватила ножницы и не менее 14 раз ударила ими дочь по голове и шее.

По данным местных СМИ, пострадавшей удалось отбиться от агрессивной матери. Женщина выбила ножницы из рук нападавшей и сумела вызвать скорую помощь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда 53-летней фигурантке назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Пермском крае родители ограбили приемную дочь на улице. Девушка проживала с приемными родителями до своего совершеннолетия. В день, когда ей исполнилось 18 лет, она сняла с банковского счета деньги, которые начислялись ей в качестве алиментов. Супруги пригласили потерпевшую на встречу, погостив у них, девушка решила поздно вечером вернуться к себе в общежитие. Приемная мать вызвалась проводить дочь до остановки, на перекрестке их поджидал отец. Мужчина ограбил девушку, вытащив у нее из кармана 169 тысяч рублей, и скрылся.

Ранее в Красноярском крае женщина избила пожилую мать кастрюлей с горячим супом.