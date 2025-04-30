Приемные родители вывезли сына-инвалида в Абхазию и бросили его на дороге

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении местных жителей, которые бросили на дороге приемного сына-инвалида. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в августе 2024 года приемные родители вместе с 18-летним сыном-инвалидом отправились в Абхазию на автомобиле. На дороге около города Очамчир они заставили мальчика выйти из машины и уехали, бросив его одного на трассе.

На помощь юноше пришли местные жители, которые помогли ему пересечь границу и вернуться на родину. В отношении опекунов было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности, фигурантам может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Кемерово мать больше года истязала дочь. Женщина применяла к девочке физическую силу, била ее руками и резиновым шлангом, в том числе во время прямых эфиров в социальных сетях. Она также заставляла ребенка просить у зрителей деньги. Уголовное дело в отношении матери направлено в суд, ей может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее опекуны избивали и морили голодом приемных детей в Казахстане.