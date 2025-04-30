Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Приемные родители вывезли сына-инвалида в Абхазию и бросили его на дороге

На Кубани возбудили дело на опекунов, бросивших ребенка-инвалида в Абхазии
close
Depositphotos

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении местных жителей, которые бросили на дороге приемного сына-инвалида. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в августе 2024 года приемные родители вместе с 18-летним сыном-инвалидом отправились в Абхазию на автомобиле. На дороге около города Очамчир они заставили мальчика выйти из машины и уехали, бросив его одного на трассе.

На помощь юноше пришли местные жители, которые помогли ему пересечь границу и вернуться на родину. В отношении опекунов было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности, фигурантам может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Кемерово мать больше года истязала дочь. Женщина применяла к девочке физическую силу, била ее руками и резиновым шлангом, в том числе во время прямых эфиров в социальных сетях. Она также заставляла ребенка просить у зрителей деньги. Уголовное дело в отношении матери направлено в суд, ей может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее опекуны избивали и морили голодом приемных детей в Казахстане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами