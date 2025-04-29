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Москвича задержали за организацию канала незаконной миграции с участием работников ЗАГСа

В Москве пререкрыли канал незаконной миграции
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Москве мужчину и его соучастников подозревают в мошенничестве, связанном с миграцией. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительным данным, схему придумал житель подмосковной Истры. Вместе с сообщниками он помогал иностранцам заключать браки с россиянками.

Подозреваемые собирали все необходимые документы и передавали их в ЗАГС, где пару регистрировали сотрудники (они также получали деньги за участие в схеме). Там же «молодожены» знакомились.

Чтобы мигранты узнали о подобных «услугах», некоторые сообщники раздавали листовки с соответствующей информацией в метро, остальные – находили иностранцев по другим каналам.

«Полицейские установили более 30 эпизодов таких противоправных деяний. Прибыль за один заключенный фиктивный брак варьировалась от 50 000 до 100 000 рублей», – сообщается в публикации.

Возбуждено уголовное дело, материалы направлены следователям. На данный момент восемь фигурантов арестованы, трое – под подпиской о невыезде, еще один – под домашним арестом.

Ранее в Подольске задержали несколько высокопоставленных сотрудников полиции.

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