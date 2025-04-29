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Газманов представил новую композицию «Последний ветеран»

Олег Газманов выпустил новую песню на тему военного подвига
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Нина Зотина/РИА «Новости»

Российский артист Олег Газманов выпустил новую песню, посвященную теме памяти и военного подвига. Об этом музыкант сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что композиция под названием «Последний ветеран» уже доступна на всех крупных музыкальных платформах.

Газманов рассказал, что песня посвящена тем, кто прошел через войну, чтобы подарить будущее последующим поколениям.

«Эта песня — о памяти. О тех, кто прошел через войну, чтобы мы могли жить. О тех, кого мы будем помнить вечно», — написал исполнитель.

Артист также выразил благодарность своим поклонникам за теплые отзывы, которые начали поступать сразу после релиза.

«Я очень ценю вашу поддержку. Для меня это очень важно», — добавил Газманов.

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