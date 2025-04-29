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На форуме «Экология» рассказали о развитии экологической отрасли

Цифровизацию назвали одним из драйверов экологической отрасли
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предоставлено пресс-службой Международного форума «Экология»

Технологии становятся неотъемлемой частью развития человечества, что особенно заметно в сфере экологии и природопользования. Об этом на международном форуме «Экология» заявила программный директор мероприятия Юлия Каретникова.

Она подчеркнула, что цифровая трансформация активно внедряется в экологическую отрасль. Одной из ключевых целей стало создание единого цифрового пространства для решения природоохранных задач.

«Элементы искусственного интеллекта уже активно применяются в лесном комплексе, от мониторинга лесных пожаров до анализа видео с камер на дорогах и сопоставления их с данными ФГИС ЛК. Кроме того, нейросеть помогает оценивать объемы загрязняющих выбросов в атмосферу, прогнозировать экологические риски и многое другое», — сказала Каретникова.

Так, AI-решения также используются для автоматизации сортировки и переработки отходов, наблюдения за популяциями редких видов животных, а также в системах прогнозирования природных катаклизмов. Особое внимание уделяется применению беспилотных летательных аппаратов. С их помощью проводится мониторинг полигонов твердых коммунальных отходов. На основе собранных данных создаются цифровые двойники объектов, что позволяет выявлять нарушения при работе с ТКО.

Для контроля водных и лесных ресурсов, состояния недр и обращения с отходами формируются системы ФГИС «Экомониторинг». В рамках проекта запланирован запуск сервисов для региональных властей на платформе «ГосТех».

Как уточнили в правительстве, все разработки сопровождаются переходом на отечественные программные продукты, который завершится к 2030 году.

Напомним, стратегическим информационным партнером XVI международного форума «Экология» стал медиахолдинг Rambler&Co.

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