Стало известно, как часто россияне пользуются интернетом в отпуске

Rambler&Co: 36% россиян постоянно заходят в сеть во время отпуска

Более трети россиян (36%) остаются онлайн в отпуске, а еще 35% заходят в сеть по 3–4 раза в сутки, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и мобильного оператора «СберМобайл».

Опрос показал, что 29% россиян во время отпуска используют мобильный интернет для общения с близкими, 22% смотрят новости, 15% пользуются сетью для экстренных случаев, 10% общаются с коллегами, а еще 9% вызывают такси или доставку.

Говоря о тарифах, 45% опрошенных заявили, что они подключают специальный план для путешествий, а остальные 55% пользуются альтернативными услугами.

В «СберМобайл» отметили, что за последний год Беларусь, Турция и Узбекистан стали самыми популярными направлениями абонентов мобильного оператора.

Опрос проводился в апреле 2025 года. Всего в нем приняли участие 71 205 человек.