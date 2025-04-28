В Кудрово ответили канадскому политику, сравнившему город с «мигрантским гетто»

Кудрово был признан самым комфортным городом Ленинградской области, заявил «Газете.Ru» глава администрации Заневского городского поселения Алексей Гердий. Так он прокомментировал использование фотографии города в посте лидера канадской ультраправой «Народной партии» Максима Бернье для иллюстрации «мигрантского гетто».

«Кудрово — самый комфортный город России с численностью до 100 000 человек по итогам 2023 года. По рейтингу Минстроя РФ он признавался самым комфортным городом Ленинградской области и страны последние шесть лет», – сказал Гердий.

До этого канадский ультраправый политик Бернье опубликовал на своей странице в социальной сети X фото с домами жилого комплекса «Новый Оккервиль» в Кудрово. Этой фотографией он обвинил своих политических конкурентов в том, что «они хотят построить миллионы домов и продолжать привозить сотни тысяч мигрантов в год».

Под публикацией русскоязычные пользователи объяснили Бернье, что он перепутал мигрантское гетто с российским городом.

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