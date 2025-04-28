В Москве стартовал проект «Будущее мира: новая платформа глобального роста»

Более 100 представителей из 48 стран мира собрались в Москве, в Национальном центре «Россия», на открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Присутствовавший на церемонии открытия заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин отметил важность формирования новой глобальной экономики, подчеркнув, что международное событие такого формата проводится впервые.

«Мы вместе с вами будем обсуждать новые идеи, формировать новые проекты и затем реализовывать во благо наших стран, во благо человечества, во благо наших людей», — обратился к собравшимся Максим Орешкин.

В рамках открытого диалога было собрано 696 работ из 102 стран мира, написанных на 18 языках, включая пушту, малагасийский, сербский, греческий и другие.

Наибольший интерес авторов вызвала тема «Инвестиции в человека» (41%), за ней следуют «Инвестиции в связанность» (24%), «Инвестиции в технологии» (22%) и «Инвестиции в среду» (13%). По каждой из этих тем будут проведены экспертные питч-сессии.

«Мы запустили действительно открытый диалог, в рамках которого получили около 700 эссе из более чем 100 стран мира. Люди со всех уголков, со всех континентов высказывали свои идеи о том, что нужно сделать, какие интересные проекты необходимо реализовать для того, чтобы мир двигался вперед», — добавил Максим Орешкин.

Чтобы собрать авторов для очного участия в Москве было проведено более 200 онлайн-собеседований. Вместе с приехавшими в столицу специалистами в диалоге участвуют 24 эксперта мирового уровня — ученые, экономисты, студенты, молодые специалисты, журналисты и представители делового сообщества.

Открытый диалог продлится с 28 по 30 апреля.