В Калужской области мужчина жестоко избил жену и лег спать

Житель Козельска задержан по подозрению в избиении жены, спасти женщину не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калужской области.

По данным следствия, инцидент произошел 23 апреля. Обвиняемый поссорился со своей женой, в ходе конфликта мужчина жестоко избил женщину и лег спать. Спасти пострадавшую не удалось. Нападавший задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

До этого сообщалось, что россиянин избил битой сожительницу за переписку с бывшим мужем. 30-летний обвиняемый нашел в телефоне сожительницы переписку с бывшим мужем. Приревновав возлюбленную, мужчина устроил скандал. В ходе ссоры он разбил телефон женщины, схватил биту и несколько раз ударил ее. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее пенсионерка ковшом избила бывшего мужа в Курской области.